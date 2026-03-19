Mientras Chile todavía no se recupera del dolor de perderse otro Mundial, Ricardo Gareca se ríe sobre dejar a la Roja en el fondo de las Eliminatorias. Y es que sus más recientes declaraciones han dado mucho que hablar.

En el programa peruano La Sustancia Digital, el Tigre bromeó con que “la gente en Perú me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos. Pensaban que lo hice a propósito“.

Aunque trató de arreglar sus palabras diciendo que “me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile, no me salieron los resultados“, en nuestro país la situación no cayó nada de bien.

En Picado TV, Bichi Borghi, también ex DT de la Roja, se molestó. “Muy mal, porque cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente. Si a Gareca o cualquier otro técnico no le hubiesen pagado o lo hubiesen tratado mal…”, mencionó el exentrenador.

Las palabras de Ricardo Gareca causaron muchas reacciones en Chile | Photosport

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“Chiste de mal gusto”: Bichi Borghi reacciona a las feas declaraciones de Gareca

“Quizás es un chiste de mal gusto, pero no me parece para nada la declaración”, recalcó Bichi Borghi sobre los dichos de Ricardo Gareca.

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Cabe recordar que el Tigre llegó a la selección nacional con la misión de volver a meternos en un Mundial y no solo no logró eso, sino que terminó último en la peor campaña histórica de la Roja en unas Eliminatorias.

Ahora mismo, el DT sigue sin trabajo tras lo que fue su salida de la Roja. Su nombre ha sonado como opción en las selecciones de Perú y Venezuela, y más recientemente en U. de Chile, pero la realidad es que sigue cesante.