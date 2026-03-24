La selección chilena está en Oceanía con una nueva nómina de Nicolás Córdova. La Roja afrontará los amistosos de fecha FIFA contra Cabo Verde y Nueva Zelanda. En el listado del entrenador interino no apareció Alexis Sánchez.

Con mayor ritmo en un complicado Sevilla, Alexis se mantiene fuera de la selección chilena, con Nico Córdova desprendido totalmente de la generación dorada de La Roja. Sin embargo, el ex delantero y goleador histórico del fútbol nacional, Esteban Paredes, cree que el tocopillano debería estar.

En el programa Tipsters, Paredes manifestó que “mi teoría es que a lo mejor habló con el cuerpo técnico de la selección actual. No sé si no tendrá tantas ganas”.

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Paredes: partidos poco importantes y una conversación… pero Alexis siempre tiene que estar

El ex Colo Colo y la selección chilena sostiene que “Alexis para mí siempre tiene que estar en la selección. Y más en la cancha que en el camarín, Alexis es Alexis, igual que Vidal. Alexis es determinante“.

Paredes abordó la nueva ausencia de Alexis Sánchez en la nómina de la selección chilena.

“Él puede venir de más atrás. Hoy día a lo mejor no tiene la velocidad de antes, pero la técnica, la visión de juego que tiene no es igualada por los jóvenes que llamó Córdova”, complementó.

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De hecho, el otrora Visogol expone que “Córdova busca juventud, recambio y no será fácil, es un camino largo para el recambio de la magnitud de los jugadores que tuvimos. Es imposible volver a tener esa clase de jugadores que vimos, fue respetada mundialmente. Eso habla bien de la selección. Hay que tener paciencia para que salgan nuevos jugadores, para tener una nueva selección de élite”.

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“Lo de Alexis es una tincada mía, quiere descansar un poco. Aparte estos partidos, sinceramente, no son tan gratificantes para nuestra selección, yo creo que no te suma mucho. Hay que ser realistas“, sentenció Esteban Efraín.