Alejandra Mizala advierte que está en evaluación el acuerdo con Azul Azul, donde están en juego hasta los símbolos del club.

Alejandra Mizala fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile, quien deberá tomar una clara postura con la situación judicial que vive Azul Azul, con la investigación del caso Sartor y autoridades como Michael Clark, el ex presidente del club.

En ese sentido, confirmó que seguirá adelante con estudios jurídicos para establecer hasta dónde pueden llegar con el acuerdo con U de Chile, por el nombre y los símbolos del club.

Por lo mismo, asegura que esperan nuevos detalles para analizar el plan de acción, donde no descartan apuntan a quitar el nombre y hacer respetar la historia de la Casa de Estudios.

“No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuales son las formas en la que la Universidad se puede mover respecto del club deportivo“, comentó.

Alejandra Mizala es electa luego de segunda vuelta de las elecciones para la Rectoría de la Universidad de Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Mizala: “Va depender lo que diga el informe en derecho”

Fue en una entrevista con CNN Chile, donde Alejandra Mizala, la nueva rectora de la Universidad de Chile, tuvo que tocar el tema de Azul Azul y el contrato con la concesionaria.

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“Por supuesto que a todos nos preocupa, ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad“, detalló.

En ese sentido, alarma a todos en la U, teniendo en cuenta que, si el informe de los abogados lo expresa, son capaces de llegar a las máximas consecuencias, como quitar el nombre al club.

“Va a depender de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones y no solamente lo que pienso y veo, que es preocupante”, finalizó.

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