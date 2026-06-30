Francia y Suecia tendrán un duelo clave para conseguir un un cupo a los octavos de final.

Francia y Suecia se medirán este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que será uno de los partidos más esperados de la jornada. Los franceses llegan como líderes del Grupo I, como uno de los candidatos favoritos al título.

Mientras que los suecos avanzaron como uno de los mejores terceros y buscarán dar la sorpresa en la fase eliminatoria. Ojo, porque el ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde ya está Paraguay, que eliminó a Alemania.

Kylian Mbappé marcó dos goles en el primer y segundo partido de Francia en el Mundial – Getty

¿Dónde ver Francia vs. Suecia?

Francia se enfrenta a Suecia este martes 30 de junio, desde las 17:00 hrs de Chile , en el MetLife Stadium, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…