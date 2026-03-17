Claudio Borghi protagonizó una importante transferencia en el mercado televisivo, al dejar ESPN y regresar a TNT Sports. Su vuelta a la pantalla fue de estrella.

El Bichi estuvo largos años en el canal que transmite el fútbol chileno, desde cuando todavía era CDF. Sin embargo, en 2025 dio la sorpresa al cruzar la vereda televisiva e irse a ESPN. Claro que su aventura por allá no duró mucho y hoy vuelve a su “casa”.

El regreso de Borghi

Todos Somos Técnicos perdió mucho con la salida de Claudio Borghi. Marcelo Vega perdió a su socio de comentarios no deportivos, algo así como Melón sin Melame o el Flaco sin el Indio. La dosis de humor es una de las cosas que más disfrutan los seguidores del programa.

ver también “El motivo principal”: Borghi reveló la condición de ESPN que lo obligó a volver a TNT Sports

Por lo anterior, el anuncio del regreso del Bichi a TST fue muy celebrado. Por esto, en el programa decidieron darle una bienvenida muy especial al campeón del mundo. El mismo día que se anunció el acuerdo, Borghi saltó a la pantalla y lo recibieron con un extenso video.

“Casi 365 días pasaron desde que nuestro campeón del mundo comenzó un viaje. Un camino difícil, con altos y bajos, que dejó a muchos con pena. Fueron años intensos con momentos épicos, pero siempre supimos que nuestros caminos se reencontrarían. Bienvenido a tu casa“, dijo Alejandro Lorca como voz en off.

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Luego de esa gran presentación, Borghi ingresó al estudio bajo la canción “Sirius” de Alan Parsons Project, mismo tema que le daba la entrada a Michael Jordan en Chicago Bulls. Palabras mayores. El panel completo lo recibió como a un ídolo.

De esta manera, Claudio Borghi deja en el pasado su estadía en ESPN y regresa a su “casa televisiva”. Marcelo “Toby” Vega y los fanáticos de Todos Somos Técnicos celebran la vuelta del campeón del mundo con Argentina en México 1986.

En resumen:

Claudio Borghi concretó su retorno a TNT Sports tras haber emigrado a ESPN en 2025.

concretó su retorno a tras haber emigrado a ESPN en 2025. El programa Todos Somos Técnicos recibió al exentrenador con un video narrado por Alejandro Lorca .

recibió al exentrenador con un video narrado por . Borghi ingresó al estudio de televisión utilizando la canción Sirius de Alan Parsons Project.

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