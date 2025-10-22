Periodista argentino calienta la semifinal entre U de Chile vs Lanús: “En la clandestinidad”

Comenzó la cuenta regresiva para el primer partido por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional y será un nuevo apronte entre clubes nacionales y argentinos.

Registro más que especial tras lo ocurrido anteriormente la llave contra Independiente y que terminó con lamentables hechos de violencia. Lo que además implica que la U no podrá recibir público de local ni de visita.

Pero dicha sanción ha generado un ambiente enrarecido de cara a este partido de ida. Al menos así lo mencionan medios partidarios de Lanús y que realizarán su respectiva cobertura este jueves en Ñuñoa.

“Vamos a estar en Chile cubriendo el partido. No queremos dar más información”, indicó Sergio Krule, periodista del medio Lanús Diario. El tema es que el comunicador aparece con su rostro cubierto y decidió guardar su ubicación para evitar complicaciones.

“No vamos a decir nuestro paradero. Estamos desde la clandestinidad. No vamos a decir dónde estamos”, complementó para evitar polémicas con la hinchada azul. Aunque en su publicación en X varios recalcaron que no habrán incidentes ni nada parecido.

¿Cuánto recibe el campeón de Copa Sudamericana?

Esta semana comenzaron a disputarse las semifinales de Copa Sudamericana. Por un lado van Universidad de Chile y Lanús, mientras que por el otro sector del cuadro se miden Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

Este torneo contempla tocar la gloria y además un premio millonario de 6,5 millones de dólares para el campeón. Cabe consignar que la final se disputará el próximo 22 de noviembre y será en Asunción, Paraguay.