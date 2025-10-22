Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa sudamericana

Periodista argentino calienta la semifinal entre U de Chile vs Lanús: “En la clandestinidad”

Medios granates han llamado la atención por la particular cobertura que realizan del encuentro que se disputará en el Estadio Nacional

Por Felipe Pavez Farías

Periodista de Lanús desata polémica en Chile
© LanúsPeriodista de Lanús desata polémica en Chile

Comenzó la cuenta regresiva para el primer partido por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional y será un nuevo apronte entre clubes nacionales y argentinos. 

Registro más que especial tras lo ocurrido anteriormente la llave contra Independiente y que terminó con lamentables hechos de violencia. Lo que además implica que la U no podrá recibir público de local ni de visita. 

El más rico del torneo: U. de Chile encabeza el ranking de premios en la Copa Sudamericana

ver también

El más rico del torneo: U. de Chile encabeza el ranking de premios en la Copa Sudamericana

Pero dicha sanción ha generado un ambiente enrarecido de cara a este partido de ida. Al menos así lo mencionan medios partidarios de Lanús y que realizarán su respectiva cobertura este jueves en Ñuñoa. 

Vamos a estar en Chile cubriendo el partido. No queremos dar más información”, indicó Sergio Krule, periodista del medio Lanús Diario. El tema es que el comunicador aparece con su rostro cubierto y decidió guardar su ubicación para evitar complicaciones.  

No vamos a decir nuestro paradero. Estamos desde la clandestinidad. No vamos a decir dónde estamos”, complementó para evitar polémicas con la hinchada azul. Aunque en su publicación en X varios recalcaron que no habrán incidentes ni nada parecido. 

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuánto recibe el campeón de Copa Sudamericana? 

Esta semana comenzaron a disputarse las semifinales de Copa Sudamericana. Por un lado van Universidad de Chile y Lanús, mientras que por el otro sector del cuadro se miden Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

Patricio Yáñez frena en seco a Caamaño en defensa de Gustavo Álvarez: “Déjame hablar a mi”

ver también

Patricio Yáñez frena en seco a Caamaño en defensa de Gustavo Álvarez: “Déjame hablar a mi”

Este torneo contempla tocar la gloria y además un premio millonario de 6,5 millones de dólares para el campeón. Cabe consignar que la final se disputará el próximo 22 de noviembre y será en Asunción, Paraguay. 

Lee también
La Católica desafía a la U en final por el Chile 2: "Vamos a pasarles por..."
Universidad Católica

La Católica desafía a la U en final por el Chile 2: "Vamos a pasarles por..."

Ojo la U: Sampaoli logra empate agónico en Ecuador
Copa Sudamericana

Ojo la U: Sampaoli logra empate agónico en Ecuador

Con tres novedades: La lista de convocados de Lanús para semifinal ante la U
Copa Sudamericana

Con tres novedades: La lista de convocados de Lanús para semifinal ante la U

¡Colo Colo prepara su flamante primer refuerzo para el 2026!
Colo Colo

¡Colo Colo prepara su flamante primer refuerzo para el 2026!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo