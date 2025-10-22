La previa del encuentro por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile contra Lanús ya tuvo su primera polémica, aunque bien lejos de la cancha del Estadio Nacional.

La formación que ha estado probando el técnico Gustavo Álvarez con Nicolás Guerra como titular ante los argentinos ha encendido los ánimos, donde Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura encendió la mecha, la que luego intentó pisar Patricio Yáñez.

“De verdad me llamaría mucho la atención que en el partido que denominan mas importante del año saques al goleador (Lucas Di Yorio) porque la otra variante es mas asociativa, pero eso es cuando tiene un delantero por delante”, explicó.

“El pepero es irreemplazable, si hay alguien con confianza al gol es Di Yorio. No podría entender todas las vueltas que se dan los entrenadores para verse más inteligentes. Álvarez es muy inteligente, por eso no entra en mi cabeza que saque a Di Yorio y ponga a Guerra, que ha hecho dos goles en la temporada”, detalló.

Las decisiones de Gustavo Álvarez encendieron la mañana en Deportes en Agricultura. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué le dijo Patricio Yáñez a Caamaño por Álvarez?

Si bien Patricio Yáñez estuvo de acuerdo en la situación de Lucas Di Yorio, quien debería ser titular por sobre Nicolás Guerra en Universidad de Chile contra Lanús, se le fue encima por tratar mal a Gustavo Álvarez.

“En el tema local, de pronto, uno encuentra que hay variedad, se emparejan rendimientos, pero en lo internacional Di Yorio debiera ser titular. No tengo otra lectura, mas allá de lo que el técnico observe”, comenzó su explicación.

Fue el momento en que se fue encima de la voz de Caamaño por tocar el trabajo de Álvarez: “Más allá de lo que dice Cristián, de darle tantas vueltas, es verlos en los entrenamientos y el entrenador tiene una mirada, por eso no coincido con Caamaño una vez más”.

El periodista lo miraba con asombro y lo trató de interrumpir: “Tu como que de alguna manera lo ninguneas al técnico Álvarez, diciendo que no lo entiendes, que le dan tres vueltas y esa es la pega del técnico, la de buscar lo que sientan que mejor conecta, déjalo trabajar tranquilo. Pero déjame hablar, yo no me metí cuando hablabas. En el fondo dijiste no entiendo a los técnicos, tu lo dijiste, lo que te quiero decir es que es parte de la pega. Yo pongo a Di Yorio, pero no del argumento de tratar mal a Álvarez si quiere probar”.

