Se terminó la espera. Este jueves 23 de octubre, U. de Chile enfrenta a Lanús por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana. Será un partido sin público por la sanción de Conmebol al Romántico Viajero, pero no menos emocionante para los equipos que quieren instalarse en otra final.

Ambos elencos sueñan con otro título de Sudamericana. Mientras los azules conquistaron la gloria en 2011, los granates hicieron lo propio en 2013. Por eso, será clave quién dé el primer golpe a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Para el encuentro de esta noche, Lanús llega con una importante ventaja sobre la U: la competencia. Y es que tras la clasificación ante Fluminense (23 de septiembre), el Granate jugó cuatro partidos como preparación para esta ronda. Fueron victorias contra San Lorenzo, Independiente y Godoy Cruz, y un empate con Instituto en el fútbol argentino.

Por su lado, U. de Chile enfrentó solo dos encuentros desde la definición contra Alianza Lima en septiembre. Los azules empataron con Deportes La Serena y superaron a Palestino en el fútbol chileno. Por el parón del Mundial Sub 20, no hubo más acción para el Romántico Viajero.

U. de Chile jugó dos partidos en un mes | Photosport

ver también Con un regreso clave: la formación de Lanús para enfrentar a U. de Chile por Copa Sudamericana

La importante ventaja que tiene Lanús sobre U. de Chile

Lo cierto es que la falta de ritmo podría costarle caro a U. de Chile en su intención de superar a Lanús. Sin embargo, Gustavo Álvarez, entrenador de los azules, asegura que esto no será tema.

Publicidad

Publicidad

“Somos un equipo con ritmo. Si nos enfocamos en esta recta final, desde el último partido con Palestino a aquí, solo cuatro jugadores jugaron ese partido del viernes y no todos completaron los 90 minutos. Llegamos bastante parejos, no es una preocupación”, mencionó.