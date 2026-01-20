Colo Colo sigue en su pretemporada en Uruguay y este miércoles disputará su último partido ante Peñarol. El Cacique cierra su participación en la Serie Río de La Plata con el objetivo de seguir afinando el equipo que disputará la temporada 2026.

El tema es que los nuevos refuerzos todavía no logran acoplarse de la mejor forma. De momento el jugador que más minutos ha sumado es Matías Fernández que llegó desde Independiente del Valle para reemplazar a Mauricio Isla.

ver también Ganó cinco títulos en Colo Colo y ahora entrega dato clave por llegada de Matías Fernández: “Dio la vuelta larga…”

El lateral ha recibido el respaldo de Fernando Ortiz, pero aún no llega a afianzarse por la banda. Por lo que ahora un histórico de Colo Colo y que fue especialista en el puesto entregó su certero análisis sobre el “13 de los albos”.

“El equipo en general no se ve sólido. Pero Matías Fernández como que quiere hacer cosas de más se enreda. Lo vi chocar mucho. Quería defender y atacar, y cuándo quieres hacerlas todas no resulta”, recalcó Gabriel Mendoza en conversación con Redgol.

Multicampeón aconseja a Matías Fernández

Así las cosas, Gabriel Mendoza, que ganó tres títulos internacionales con Colo Colo -entre ellos la Copa Libertadores- recalcó que todavía está a tiempo para afianzarse en el puesto.

Matías Fernández ha sido el refuerzo que más minutos suma con Fernando Ortiz en 2026

Publicidad

Publicidad

A tal punto que hasta recordó a Jozic y los tips que le entregaba para mejorar la presión sobre el rival. Lo que le permitió integrar el equipo de los mejores de América y Chile.

ver también A la espera de Cepeda: Las 19 salidas confirmadas de Colo Colo en mercado de fichajes 2026

“Yo creo que tiene que ordenarse un poco, para saber lo que realmente juega. Yo creo que va a ser un aporte. Se nota que tiene otro cambio de velocidad, pero cuando se ordene será clave”. El lateral primero tiene que defender y después atacar. Aunque a mí Mirko me decía ‘primero atacar y luego defender’”, sentenció.