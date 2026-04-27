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Universidad de Chile

Jugador de U de Chile revela el secreto de Fernando Gago antes del Clásico Universitario

Los jugadores se acostumbran al modelo del técnico argentino, quien guardó el secreto de su oncena hasta el Estadio Nacional.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago mantuvo en secreto la formación titular de la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFernando Gago mantuvo en secreto la formación titular de la U.

El técnico Fernando Gago vivió su primer Clásico Universitario al mando de Universidad de Chile, con una importantísima victoria por 1-0 ante Universidad Católica en la Liga de Primera 2026.

Eso sí, con el correr de los días se han ido conociendo detalles de la interna de los azules, con un entrenador argentino que, bien a su estilo, mantuvo el misterio de la formación titular hasta el último minuto.

Un jugador que fue protagonista de la victoria bullanguera fue quien sacó la voz para explicar que, cuando salieron rumbo al Estadio Nacional, ni durante el traslado en el bus, sabían los que iban a jugar.

Estos jugadores se enteraron recién en el Estadio Nacional que serían titulares en el Clásico Universitario. FOTO: Andres Pina/Photosport

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Gago entregó la oncena minutos antes de jugar el partido

Fue Agustín Arce quien estuvo invitado en el programa “Metamos Bulla”, en el canal de YouTube de Universidad de Chile, quien contó algunos detalles de la victoria en el Clásico Universitario.

Uno tuvo que ver con el momento en que le contaron que iba a ser titular en el mediocampo de la U, lo que produjo una tremenda felicidad y después se transformó en figura.

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Fue cuando contó del sentir de su familia, donde comentó que “me preguntaban si iba a jugar, si iba a ser titular”, pero no sabía responder eso porque no les habían informado.

“En ese momento no sabían que iba a jugar, me preguntaban si habían dado el equipo, pero nosotros no sabíamos. Me enteré en el estadio, ahí nos enteramos”, explicó.

Una jugada que le salió a la perfección a Fernando Gago, quien también tuvo que jugar con la presión y las ansias de jóvenes jugadores de ser estelares en el Clásico Universitario.

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