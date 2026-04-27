Universidad de Chile tuvo un celebrado fin de semana, luego de la victoria por un marcador de 1-0 sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario, que se disputó en el Estadio Nacional.

Si bien el gol de la victoria lo anotó Juan Martín Lucero, quien se llevó el premio al jugador del partido y el aplauso de los hinchas fue Agustín Arce, el formado en el CDA ya entregó chispazos de su talento.

Por lo mismo, tras el partido fue uno de los más buscado, aunque él quería salir rápido para compartir con su familia y, en especial, su polola, que lo recibió de la mejor manera.

Así lo pudo mostrar el programa de YouTube “Siempre pasa algo”, quienes siguieron al volante a la salida del Nacional, con su íntima celebración: “Contento, feliz”.

El premio para Agustín Arce tras el Clásico Universitario. Foto: Siempre pasa algo.

Agustín arce fue amor y asado

Agustín Arce todavía es de pocas palabras, pero sin duda mostró todo su talento para Universidad de Chile en el Clásico Universitario, con su mejor partido en su corta carrera.

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“El primer tiempo fue muy bueno la verdad, pero se vienen muchos partidos ojalá vengan mejores”, explicó el volante formado en la U.

En ese sentido, aseguró cómo se venía la celebración, luego del premio del tremendo beso con su polola afuera del Nacional: “Celebración en la casa, tranquilos con la familia con un asado”.

Mira el video:

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