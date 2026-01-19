El chileno Tomás Roco pasa por un gran momento en Brasil, el joven jugador cerró una gran temporada en Fortaleza donde se sumó al equipo sub-20 del equipo, con quienes lograron el título del Campeonato Cearense Sub-20.

Ante esto, el ex Cobreloa dio otro paso importante en su carrera, donde según revela AS, el jugador chileno será parte del plantel adulto de la escuadra brasileña, quien vivió un duro 2025 perdiendo la categoría y disputará el 2026 en la Serie B.

Agregando que no será una medida permanente y que Roco rotará entre el equipo juvenil y el primer equipo.

El mediocampista llegó a Brasil el 2025, donde se sumó al plantel joven de la escuadra, anotando 6 goles y dando una asistencia en 22 partidos.

La inesperada revelación de Tomás Roco

El joven jugador es una de las figuras de proyección de la Roja, y recientemente fue consultado por su club chileno favorito, en conversación con el streamer Adielito_05. “Yo tuve pruebas en la U cuando chico, estuve cerca de Colo Colo, pero me hubiera gustado jugar en Universidad Católica”.

Añadiendo que “me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica”.

