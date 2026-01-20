El nombre de Víctor Dávila vuelve a aparecer en el radar del mercado internacional, esta vez con un rumor que prende el Brasileirao. El delantero chileno, actualmente en el club América de México, habría despertado el interés de un tradicional equipo brasileño.

Según el medio Excelsior, el conjunto brasileño EC Vitória, de la Serie A, habría iniciado sondeos formales para fichar al ariete chileno. Ávila supuestamente dio su visto bueno para abrir la negociación y la operación se baraja como un préstamo por un año con opción de compra.

ver también U de Chile anuncia oficialmente a Lucero como refuerzo: se soltó un gato en el CDA del Chuncho

ver también A la espera de Cepeda: Las 19 salidas confirmadas de Colo Colo en mercado de fichajes 2026

Dávila llegó al América en septiembre de 2024 proveniente del CSKA de Moscú y si bien ha tenido momentos positivos. Sin embargo, no logró consolidarse como titular indiscutible.

El interés brasileño llega en un mercado de fichajes que obliga al América a liberar una plaza de extranjero en su plantilla y cumplir con las reglamentaciones de la Liga MX.

Ávila podría llegar al Vitória

Rumores, necesidad y una posible salida a Brasil

A pesar de las noticias que apuntan a un posible traspaso, también existen versiones que indican que no se ha concretado ninguna oferta formal desde Brasil y que, por ahora, la salida de Dávila sigue estancada en negociaciones preliminares. Esto mantiene la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Publicidad

Publicidad

De concretarse su salida al Vitória o algún otro club sudamericano, sería un paso interesante para Dávila, que ha tenido una trayectoria variada entre México, Rusia y la selección chilena, acumulando experiencia en varias ligas competitivas.

Por ahora, el atacante de 28 años sigue bajo contrato con el América y cualquier movimiento dependerá de las próximas horas del mercado de pases. Su destino podría darle un giro inesperado a una carrera que todavía busca estabilidad y protagonismo en el extranjero.