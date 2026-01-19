Un complejo momento atraviesa el jugador chileno Víctor Dávila en la Liga Mexicana, donde el América tiene decidido que el jugador no tiene espacio en el equipo y será marginado durante este 2026, por lo que la salida del nido parece ser la mejor opción.

El equipo que dirige André Jardine comienza a definir la nueva temporada que recién comienza, donde las Águilas buscan sumar refuerzos y, para ello, necesitan liberar plazas, siendo el jugador chileno una de las figuras que podría salir de la institución y ya tendría importante oferta.

El club que aparece en el radar de Víctor Dávila

De acuerdo con la información del experto en mercados de fichajes, Ekrem Konur, el Esporte Clube Vitória estaría negociando por el fichaje del jugador chileno.

“El equipo brasileño se ha puesto en contacto con el Club América para una cesión con opción de compra. Las negociaciones avanzan favorablemente y ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo”.

Víctor Dávila vive días decisivos en México. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Por su parte, el periodista Fernando Esquivel reveló a través de sus redes sociales que el club mexicano no quiere que el jugador chileno siga en el club y buscará su salida de cualquier manera, donde estarían trabajando con dos candidatos para ficharlos, uno en la MLS y otro en Europa.

La decisión del América sobre Dávila

El club mexicano busca liberar un nuevo cupo extranjero para sumar refuerzos, siendo Dávila uno de los principales jugadores que quieren sacar de la escuadra.

Dávila tiene contrato con las Águilas hasta el 2027, llegando al club en septiembre del 2024 desde el CSKA Moscú con una inversión importante de 7 millones de dólares, posicionándose como uno de los refuerzos más caros del club.

Sin embargo, no cumplió con las expectativas de la dirigencia, quedando en el banquillo en un importante número de partidos.

