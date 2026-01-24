El mercado de fichajes es así: tiene sorpresas. Universidad de Chile ya tiene en Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero a sus cuatro refuerzos para este 2026, y pese a que los azules tendrían cerrado el plantel, aún podría haber sorpresas.

En la U tienen al uruguayo Nicolás Fernández como posible quinto refuerzo, pero sólo si Lucas Assadi encuentra una abrupta partida al extranjero. Ahora se suma otro nombre, y es conocido.

Según detalla BolaVip Chile, y tras la salida de Matías Sepúlveda, en la U de Francisco Meneghini se reactivó el interés por el lateral izquierdo formado en los azules, Marcelo Morales.

“El titular absoluto para ese puesto es el argentino Felipe Salomoni, sin embargo, hay un pero importante: el jugador está a préstamo hasta el 30 de junio, por lo que debe retornar a Guaraní de Paraguay”, informan.

Morales podría “tapar” a Salomoni y Vargas en la U

Agregan que “el juvenil Diego Vargas ha dejado buenas sensaciones al cuerpo técnico de Paqui Meneghini, pero, se vuelve a abrir una nueva posibilidad de mercado para la U. Se trata de un canterano que hizo un gran 2024 y terminó emigrando al NY Red Bulls, hablamos de Marcelo Morales“.

Marcelo Morales podría regresar a la U desde Estados Unidos.

“El equipo de la MLS donde juega Marcelo Morales disputó este sábado un amistoso de pretemporada con St. Louis, donde el Chelo no fue considerado en ninguno de los dos equipos que presentó el equipo neoyorquino”, explican.

“Ya hubo contactos hace unas semanas con el jugador y su representante, y pese a que se enfrío todo en algún momento, se ha reactivado el interés de la U y del lateral izquierdo para que vuelva a vestir la camiseta azul“, sentencian.

Ahora bien, la incorporación sería un arma de doble filo: Morales sería un excelente refuerzo y conoce el paño, sin embargo taparía a Diego Vargas, el principal candidato de Francisco Meneghini para cumplir la regla de minutos sub 21.

