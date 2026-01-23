Universidad de Chile comienza a planificar lo que será el plantel de la nueva temporada, donde revelan que no estaría cerrado completamente, a pesar de que ya fueron anunciados importantes refuerzos, ya que aparece un inesperado nombre en horizonte azul: Nicolás Fernández.

El volante ofensivo de 22 años milita actualmente en Progreso de la Primera División uruguaya, donde revelan que la secretaría técnica azul estarían siguiendo al jugador para sumarlo esta temporada, considerando que aún queda un cupo extranjero disponible.

El periodista de Sports890, Guillermo López, reveló en sus redes que el jugador sería del interés de los azules. “Puede salir de Progreso en este período de pases. Liverpool mostró interés, pero hoy está lejos en lo económico. Desde U de Chile en las próximas horas se definirá si avanzan formalmente por el jugador”.

Coke Hevia habla de la posible llegada de Fernández a la U

Ante esto, el periodista nacional utilizó su cuenta de X para entregar nueva información sobre el posible nuevo refuerzo del equipo que dirige Francisco Meneghini. “La U preguntó por Nicolás Fernández, pero me dicen que por ahora, solo fue eso”.

El jugador uruguayo renovó con Progreso durante el 2025, extendiendo su vínculo hasta finales del 2027.

Los refuerzos de la U este 2026

Los azules vivirán una intensa temporada donde enfrentarán un partido único contra Palestino por la Fase 2 de Copa Sudamericana, donde buscarán la clasificación a la Fase de Grupos.

Ante esto, el cuadro que dirige Paqui Meneghini sumó a importantes figuras a su escuadra, como también enfrentaron algunas salidas.

Entre los refuerzos que llegan se encuentran Lucas Romero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. Mientras que entre las salidas de esta temporada se encuentran la de Tucu Sepúlveda, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Ignacio Tapia, Lucas di Yorio y Sebastián Rodríguez.

