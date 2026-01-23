Los hinchas llevan esperando un largo rato para ver de nuevo a U. de Chile en la cancha. Eso se dará, por fin, este sábado 24 de enero, en el encuentro contra Universitario que se disputará en Perú.

El Bulla debía enfrentar su primer amistoso de la pretemporada el pasado fin de semana, pero la emergencia por los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío llevó a cancelar su partido con Racing.

Por eso, toda la atención está sobre este primer amistoso, que tendrá una novedad importante. Y es que Emisora Bullanguera confirmó que Marcelo Díaz está recuperado y se sumará a la lista de viajeros.

El volante se sumó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros después de recuperarse de una operación a la que se sometió durante las vacaciones. Viajará a Lima con el resto del plantel.

Tras su operación, Marcelo Díaz está de vuelta en los entrenamientos de U. de Chile | Photosport

Marcelo Díaz ya está recuperado en U. de Chile

Marcelo Díaz se sometió una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo a finales de 2025. Se integró antes a la pretemporada por esto mismo, pero se mantuvo con trabajo diferenciado.

Tras varias semanas, Chelo volvió a practicar de manera normal y es una opción para Francisco Meneghini. La U enfrenta su primer amistoso este sábado 24 de enero contra Universitario y después se prepara para su debut en la Liga de Primera, donde enfrentará a Audax Italiano el viernes 30.