Universidad de Chile está en alerta ante una posible salida de Lucas Assadi en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con nuevas ofertas que el propio club ha confirmado.

En ese sentido, el volante se encuentra en su mejor momento futbolístico, por lo que está muy considerado por el técnico Francisco Meneghini, pero ya fue advertido que si hay una propuesta imposible de rechazar la U aceptará.

Por lo mismo, fue un ídolo del cuadro bullanguero quien se animó a mandarle un mensaje a Lucas Assadi, de manera que tome un consejo que le haga mejor a su carrera.

Fue Johnny Herrera quien le asegura que debe consolidarse siendo campeón con el cuadro que lo formó, de manera de tener un lugar en la historia de la U antes del gran salto.

Lucas Assadi ha sido campeón de Copa Chile y la Supercopa con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera le pide a Assadi ser campeó con la U

Fue en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Johnny Herrera analizó la situación de Lucas Assadi, con su posible salida de Universidad de Chile en el presente mercado.

“Sí o sí (tiene que ser campeón), sino no trasciende. Assadi es extraordinario, yo creo que es de los talentos innatos únicos que hemos visto en el último tiempo, si no sale campeón, no trasciende“, explicó.

Por lo mismo, como uno de los últimos ídolos de Universidad de Chile se atreve a darle un consejo: “Se fue de la U, estuvo en una Copa Chile y algo más, pero uno se acuerda de eso y para mí sí es importante (irse campeón)“.