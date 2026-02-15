El delantero chileno Bruno Barticciotto tuvo que abandonar temprano el duelo de Talleres ante Gimnasia de Mendoza por una lesión. El atacante, formado en Universidad Católica, salió al minuto 16 tras resentirse de una contractura en el muslo izquierdo, según informó La Voz de Argentina.

Barticciotto había regresado recientemente a Talleres desde Santos Laguna y había recibido toda la confianza de Carlos Tevez, quien le entregó la camiseta ‘10’ y lo ubicó en su posición natural como centrodelantero.

Bruno Barticciotto prende las alarmas

En la primera fecha había dado una asistencia, pero luego estuvo tres semanas fuera por una distensión en el muslo. Ahora, en la quinta jornada, volvió como titular ante Gimnasia, pero nuevamente sintió molestias y tuvo que salir a los 17 minutos.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de Talleres confirmó el diagnóstico inicial de Bruno Barticciotto, pero aún no precisó cuánto tiempo estará fuera de las canchas: “Bruno sufrió una lesión en el cuádriceps y será evaluado con mayor profundidad este lunes”, sentenció.

Además, se refirió a las lesiones en el equipo, que han sido la tónica durante el último tiempo: “Yo creo que en todos los equipos están surgiendo lesiones. Jugamos cada tres o cuatro días, es un torneo muy corto que en un mes y medio o dos se termina, más los viajes, más la recuperación, más que tenés que entrenar también”, señaló.

Por el momento no se sabe con certeza si esta lesión está relacionada con el mismo problema que lo marginó en las fechas anteriores. Se le realizarán estudios para determinar la gravedad y el tiempo de recuperación.

