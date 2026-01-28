Carlos Tevez tuvo que responder varias cosas luego de la derrota de Talleres, entre ellas la inesperada ausencia de Bruno Barticciotto, quien apareció en la lista de citados. Pero ni siquiera viajó a Buenos Aires para visitar a Vélez Sarsfield, que remontó el marcador y se quedó con el partido por 2-1.

El Apache dio cara por las modificaciones que hizo en el equipo. “Por qué los cambios, tenemos un día menos de descanso que ellos. Jugamos a las 6 de la tarde, el calor. No me parecieron que fueron los cambios”, aseguró Tevez, quien en su carrera de DT también trabajó en Independiente y Rosario Central.

“Depietri erra uno o dos goles, queríamos darle un poco de aire al mediocampo para que trabajara con la misma intensidad”, agregó el otrora atacante de Boca Juniors y el Manchester United de Inglaterra, donde también jugó en el West Ham United y el Manchester City.

Bruno Barticciotto ya tuvo problemas físicos en Palestino. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Y pasó a explicar por qué fue marginado el atacante seleccionado chileno. “Bruno está con una molestia. Cuando lleguemos Córdoba veremos qué tiene. Lo llevaremos despacio”, aseguró Carlos Tevez sobre el atacante formado en la Universidad Católica, quien llegó al fútbol argentino desde Palestino.

Carlos Tevez tiene claro que la ausencia de Bruno Barticciotto fue precaución, pero podría perjudicar al chileno por el rodaje que va ganando el equipo y los días sin entrenar al máximo. Pero en el staff técnico de la T cordobesa están conscientes de los recaudos necesarios.

“Sabemos que Bruno hizo media temporada. Debemos ir despacio, llevándolo y cuidándolo para que esté lo antes posible”, manifestó Tevez, quien no dio pistas en torno a una fecha de retorno para Barticciotto. Eso sí, sacó algunas cuentas alegres por el nivel de su equipo.

Fue cuidadoso para referirse a la derrota frente a Vélez Sarsfield. “Es importante que no cometamos estos errores a medida que avance el campeonato. Pero hay que llevarlo de la mejor manera, hay chicos involucrados en el primer gol. El equipo está progresando muchísimo”, defendió el Apache.

Carlos Tevez tiene a Bruno Barticciotto pensado para suplir a Federico Girotti, quien emigró a Alianza Lima. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Me gusta cómo juega. Se ve una identidad mía, que es lo principal. Les dije a los muchachos que íbamos a ganar más que perder si jugamos así”, cerró Carlos Tevez, quien deberá esperar para tener a disposición a Barticciotto. El siguiente desafío de Talleres en la Liga Profesional será el 31 de enero frente a Platense en condición de local a contar de las 22 horas.

Así va Talleres de Córdoba en la Liga Profesional de Argentina 2026

Talleres de Córdoba suma tres puntos al cabo de dos partidos en la Liga Profesional de Argentina 2026.