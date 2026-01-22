El nombre de Bruno Barticciotto siempre ronda para el regreso del fútbol chileno, como pasó esta temporada en el mercado de fichajes 2026 con una opción en Colo Colo.

Pero desde Argentina ya han confirmado que el camino será otro para el ex Universidad Católica, porque ahora está muy considerado para ser protagonista en Talleres de Córdoba.

Es más, el director técnico del equipo, Carlos Tevez, está muy contento con su desempeño, luego de su regreso desde el fútbol mexicano, donde estuvo en el Santos Laguna.

Por lo mismo, se ha tomado una última decisión con el jugador chileno, que deja listo el protagonismo que tendrá en la temporada en su equipo: usará el dorsal “10”.

Barti avisa de regreso en Talleres: es otro jugador.

ver también Bruno Barticciotto le avisa a Carlos Tevez en su regreso a Talleres: “Soy otro jugador”

¿Qué pasa con Bruno Barticciotto en Talleres?

Así lo confirman desde Córdoba con la situación de Bruno Barticciotto, quien regresó a Talleres para tener una participación muy activa de la mano de Carlos Tevez.

Publicidad

Publicidad

Tanto es el tema que le pasarán una camiseta con un número que en ese país tiene un peso considerable, para darle respaldo de la buena pretemporada que ha realizado.

“Confirmado: en su regreso a Talleres, Bruno Barticciotto utilizará la camiseta número “10” que dejó vacante Rubén Botta”, explicó el periodista Ignacio Castellano.

Con esto, obviamente, queda fuera del radar de Colo Colo en el presente mercado de pases, donde se espera que retome su nivel para volver a la selección chilena.

Publicidad