Talleres de Córdoba comenzó con el pie derecho la disputa del campeonato trasandino. El elenco de la “T” superó por 2-1 a Newells y hace olvidar la campaña pasada donde se luchó por salvarse del descenso hasta las últimas fechas. Triunfo en el que fue clave la aparición de Bruno Barticciotto.

El jugador que sonó en Colo Colo y estuvo cerca de arribar al Estadio Monumental, ingresó en el 66’ y cambió el partido. Con se velocidad empezó a complicar a la defensa rosarina y esto se reflejó en el marcador minutos más tarde.

El ex Santos y Palestino entre otros, aprovechó los errores en la visita y corrió prácticamente toda la cancha hasta el arco de Gabriel Arias. Al llegar a la línea de fondo habilitó a su compañero Valentín Depietri que puso el segundo tanto para sumar los primeros puntos para la “T” que además contó con Matías Catalán y Ulises Ortegoza.

“Es lindo volver al triunfo. Hace cuatro temporadas no se empezaba así, por lo que estamos muy felices por volver a ganar”, reconoció el delantero nacional post partido.

La nueva faceta de Bruno Barticciotto

Pero lo que llamó la atención en redes sociales fue el particular acento que sacó Bruno Barticciotto. Es que el acento cordobés pega fuerte y así lo dejó entrever el delantero al analizar el segundo gol que contó con su asistencia.

“Sí, bueno, quedó la pelota en la mitad de cancha y tuve que correr. Pero yo nunca he sido egoísta. Por suerte mi compañero supo resolver”, aseguró el chileno.

Posteriomente recalcó que la faceta de Carlos Tevez, que sí entregó su respaldo al jugador y lo tiene considerado como pieza fundamental en el ataque. “Me perdí los primeros amistosos, pero hoy pude jugar. Tévez me dice que lo vengo haciendo bien. Eso me tiene tranquilo. El grupo viene bien. Talleres es un equipo que tiene buen juego y este es el camino”, sentenció.

Cabe consignar que Talleres vuelve a jugar el próximo 27 de enero cuando visite a Vélez, que también ganó en la primera fecha. Luego cierra el primer mes del año, el 31/1 nuevamente local ante Platense.

