Les dolió en el alma. Universidad Católica tenía la oportunidad de convertirse en el líder exclusivo de Liga de Primera. Sin embargo, sufrieron una durísima derrota por 1-0 ante O’Higgins que los aleja de la cima por dos puntos.

En un cotejo donde se vieron ciertas rispideces entre futbolistas del plantel, con Clemente Montes como protagonista, desde el cuerpo técnico de Daniel Garnero hicieron una feroz autocrítica al trabajo que realizaron en Rancagua.

Quien tomó la palabra en Católica luego del cotejo fue el asistente Andrés San Martín, que en conferencia de prensa fue categórico en repasar a sus jugadores tras caer ante O’Higgins, y afirmó que hay mucho trabajo que realizar para lo que viene.

Lapidaria crítica del cuerpo técnico de Católica tras derrota

“Hoy no fue un buen partido en general, no hubo ningún jugador destacado. Nos vamos con bronca y con un montón de cosas para corregir“, fue lo primero que señaló el asistente de Garnero, para luego analizar en detalle el juego.

“Creo que regalamos un tiempo, creo que el primer tiempo fue todo del rival. Y después corregimos algunas cosas para el segundo, levantamos un poco los rendimientos individuales, pero no nos alcanzó“, agregó el personero de Católica.

En esa línea, San Martín sostiene que “no podemos dar estas ventajas, sobre todo si queremos ser un equipo con ambiciones. Hoy teníamos la posibilidad de ganar y quedar solos en la cima de la tabla, pero no lo pudimos hacer”.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Los Cruzados recibirán al Everton en el Claro Arena, este sábado 14 de marzo a contar de las 20:30 horas.

