Se acerca el fin de la temporada del Campeonato Nacional, y con el varios contratos de las principales figuras de Universidad Católica llegan a su fin. En medio de la planificación para el 2026, se reveló que existe la posibilidad de que una de las figuras no renueve y aproveche la oportunidad a dar el esperado salto al extranjero.

El equipo de Daniel Garnero podría registrar su primera baja confirmada para la próxima temporada.

Se trata de Jhojan Valencia, quien ha tenido un rendimiento destacado durante el año con la franja y que ahora despierta el interés de una importante liga internacional.

Jhojan Valencia genera interés de ligas fuera de Chile

El volante colombiano debe definir su futuro profesional, ya que su contrato termina al final de esta temporada, pero según revela Punto Cruzado desde México existe interés en fichar al jugador, situación que no sería nueva, ya que en el último mercado de pases preguntaron por él.

Jhojan Valencia podría dejar el club a fin de año

La carrera de Jhojan Valencia

El mediocampista colombiano comenzó su carrera profesional en 2015 con Deportivo Cali, club en el que permaneció hasta 2021, disputando 65 partidos y anotando un gol.

Durante ese periodo, acumuló experiencia mediante dos préstamos: en 2017 jugó para Cúcuta Deportivo, y entre 2018 y 2019 defendió los colores de Unión Magdalena, sumando 69 apariciones y dos goles.

En 2022 dio el salto al fútbol internacional al fichar por Austin FC de la MLS, donde jugó 68 partidos hasta 2024. Finalmente, en 2025, el mediocampista colombiano se incorporó a Universidad Católica.