Una triste noticia reveló la Federación Paulista de Fútbol la noche del pasado viernes cuando se confirmó que el exjugador de Universidad Católica, Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, falleció a los 58 años.

Según revela el comunicado, el futbolista, que desempeño su carrera como centrocampista, estaba internado desde hace un tiempo por complicaciones renales en el hospital de Barueri de São Paulo.

La carrera de Edu Manga

El jugador nacido el 2 de febrero de 1967 en Osasco en Brasil, comenzó su carrera en las series menores del Palmeiras, donde jugó en el primer equipo entre los años 1985-1989, disputando más de 180 partidos con el gigante carioca.

Su desempeño con el O Verdão le significó ser llamado a la Selección Brasileña entre los años 1987 y 1989, disputando 10 partidos con la verdeamerla.

Tras dejar el Palmeiras, el jugador pasó por distintos equipos, entre ellos el América (Mexico), Cortinthians (Brasil), Emelec (Ecuador), Shimizu S-Pulse (Japón), Paraná (Brasil) y Real Valladolid (España). En 1998 llegó a la Liga Chilena, en donde se sumó a Universidad Católica por una temporada.

Para el final de su carrera, Manga jugó en Logroñés de España entre 1999 y 2000, para luego regresar a Brasil y jugar en escuadras como Sport Recife, Náutico y Figueirense.