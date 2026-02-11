La última sesión del Tribunal de Disciplina golpeó duramente a Universidad Católica, luego de la tarjeta roja directa que recibió Clemente Montes en la victoria 2-0 ante Deportes Concepción.

Esto, porque el atacante fue castigado con dos fechas por parte de las autoridades, en una decisión que afecta el funcionamiento del cuadro de Daniel Garnero.

Montes fue mandado directamente a las duchas cuando el reloj marcaba el minuto 73 del encuentro en el estadio Claro Arena, luego de una durísima entrada en contra de Fausto Grillo.

Estoy fue denunciado en su informe por el árbitro Cristián Garay, quien manifestó que su decisión fue netamente por la dureza de la infracción: “Culpable de conducta violenta”.

Clemente Montes fue castigado por el Tribunal de Disciplina. Foto: Andres Pina/Photosport

Dos fechas de castigo para Montes en la UC

Universidad Católica lamentó la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, quienes castigaron duramente a Clemente Montes tras su expulsión en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

“Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival”, explicó el juez.

“La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”, detalla el informe.

Esto fue determinante para que el Tribunal fuera drástico en su decisión, por lo que será baja en los próximos dos encuentros ante Cobresal y Coquimbo Unido en el torneo.

