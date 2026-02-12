Universidad de Chile conoció el castigo de parte del Tribunal de Disciplina, por los hechos de violencia que provocó su barra en el partido ante Audax Italiano, en la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

Los hinchas decidieron manifestarse por el alza de los precios de las entradas y el aumento de los abonos para ver a la U en la temporada, aunque terminó de la peor forma, incluso con un foco de incendio en la galería sur.

En ese sentido, el Tribunal decidió prohibir gente en ese sector del Estadio Nacional para el duelo contra Deportes Limache, además que ante U de Conce y La Serena, sólo podran ingresar mujeres, niños y tercera edad en la galería sur.

Por lo mismo, la dirigencia de Azul Azul debía buscar una solución para los abonados, donde ya decidieron que serán trasladados a la galería norte en el Nacional.

La protesta de los hinchas de la U le pasó la cuenta. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasará con los abonados de galería sur de la U?

Así lo confirma el medio Rincón del Bulla, quienes entregaron los detalles de la última decisión de Universidad de Chile para sus próximos partidos en condición de local en el Estadio Nacional.

“Los abonados de Galería Sur reciben una buena noticia, ya que la U tomará medidas y los reubicará en la Galería Norte del Estadio Nacional. De esta forma se podrá cumplir el castigo impuesto y no se verán afectados los hinchas que pagaron el año completo”, explicaron.

Con esto, los próximos tres partidos convivirán en el mismo sector los abonados a galería norte y sur, de manera de poder cumplir con las sanciones impuestas por el Tribunal.

Revisa los detalles:

