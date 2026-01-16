Fernando de Paul tuvo una de sus mejores actuaciones en Colo Colo y fue la gran figura del triunfo por penales en el amistoso ante Olimpia. El arquero quiere iniciar una nueva era.

El Tuto llegó a los Albos en 2023, con el peso de haber jugador en Universidad de Chile. Le tocó comer banca durante mucho tiempo detrás de Brayan Cortés, pero ahora está decidido que este 2026 sea su temporada de consolidación y así lo demostró ante los paraguayos.

De Paul manda una señal

Fernando de Paul tuvo buenas actuaciones en Colo Colo siendo suplente, lo que empujó a Brayan Cortés a salir del club para asegurar minutos. Claro que cuando al Tuto le tocó ser el estelar, alternó buenas y malas, siendo víctima de la irregularidad del equipo en 2025.

En este mercado, mucho se ha hablado sobre si los Albos deben traer a otro arquero luego de la cesión de Cortés a Argentinos Juniors. Sergio Romero y Esteban Andrada, entre otros, han sonado como opciones. De Paul se ha mantenido en silencio.

Ante Olimpia, Fernando de Paul habló en la cancha y demostró sus credenciales para ser el titular en Colo Colo. El equipo lo respaldó y de qué manera, ya que incluso fue el capitán por sobre Arturo Vidal. Solo cedió la jineta ante el ingreso de Estaban Pavez. Mantuvo el cero en su arco y atajó dos penales. Mejor, imposible.

Por si fuera poco, De Paul hizo un cambio que solo los “curiosos” notaron: cambió de número. El argentino nacionalizado chileno pasó de usar la “30” a la “1”, dorsal normalmente guardado para los arqueros titulares de los clubes. ¿Un respaldo a su confianza o un detalle? Lo cierto, es que no le quedó grande.

El mercado 2026 todavía no define del todo si Colo Colo irá por otro arquero o no, pero Fernando de Paul dejó en claro que llegue quien llegue, el “1” será él. Bajo los tres palos intentará mantener este estatus y convencer de una vez por todas en uno de los pórticos más difíciles de Chile.