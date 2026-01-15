La pretemporada de Colo Colo sigue adelante y se prepara para el primero de los desafíos que hay en el camino. Este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia, en un duelo que marcará el inicio de una intensa ventura por Uruguay.

El Eterno Campeón tenía programados un total de tres partidos amistosos en la Serie Río de La Plata. Sin embargo, en su arribo a tierras charrúas aparecieron nuevas opciones para ponerse a tono para la Liga de Primera.

La lista de encuentros de preparación del Cacique aumentó luego de que se confirmaran un par de rivales extras. Esto, eso sí, a puertas cerradas.

Colo Colo tendrá dos amistosos más en Uruguay

La gira de Colo Colo por Uruguay sumó nuevos rivales para prepararse de cara a la Liga de Primera. El Cacique sumó dos encuentros más a su aventura en tierras charrúas, lo que le permitirá a Fernando Ortiz ver a todos los jugadores que viajaron.

Además del duelo de esta noche frente a Olimpia, Alianza Lima el domingo 18 y Peñarol el miércoles 21, habrá más desafíos para el Eterno Campeón. Así lo confirmó el periodista Edson Figueroa en la última edición de DaleAlbo AM.

“Me están diciendo que Colo Colo va a jugar cinco partidos acá, con algunos a puertas cerradas como suele ser en pretemporada“, señaló el reportero albo este jueves.

Dentro de los clubes con los que podría enfrentarse el Cacique es Nacional de Uruguay, el que lo ha estado tentando para el fin de semana siguiente. Eso sí, ese encuentro está en duda, por lo menos con público, ya que alargaría varios días más la estadía en Uruguay.

La noticia es bien recibida por Fernando Ortiz, quien ahora podrá darle rodaje a todos los jugadores. Con ello, sacar conclusiones de lo que le hace falta para reforzar antes del inicio del torneo.

Colo Colo comienza su aventura en Uruguay enfrentando a Olimpia para luego disputar cuatro encuentros más. El Cacique tendrá rodaje en su pretemporada y no tendrá excusas sobre no haber tenido tiempo para ver a sus figuras.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Colo Colo arranca su pretemporada esta noche pensando en lo que será su debut en la Liga de Primera 2026. El Cacique se estrenará en el torneo enfrentando a Deportes Limache el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, con programación por definir.