Una verdadera polémica se vivió con el abono 2026 de Universidad de Chile, por el fuerte aumento de precio. Sin embargo, igual los hinchas han transformado en todo un éxito el proceso.

El Romántico Viajero fue el club que más público llevó al estadio en el fútbol chileno en el 2025, pero a los diversos problemas que suelen tener con la localía al no contar con un recinto propio. Incluso, debieron jugar enSanta Laura en horario laboral.

El éxito del abono 2026 de U. de Chile

En el inicio del proceso de abono 2026 de Universidad de Chile, se generó una fuerte crítica hacia la dirigencia del club por el fuerte alza en los precios. Por ejemplo, si la renovación en 2025 costaba 130.000 pesos en galería sur, este año subió a 177.000 pesos.

El aumento de los valores hizo que muchos fanáticos llamaran a no ser parte de este procedimiento, buscando castigar a los directivos por los nuevos precios. Sin embargo, al parecer nada de eso habría sido suficiente, porque lo cierto es que el proceso ha sido muy bueno para el Bulla.

De acuerdo a lo que informa Cooperativa Deportes, el 75% de los hinchas ya han renovado su abono cuando este trámite recién lleva tres días. Todo un éxito para Universidad de Chile e incluso, es considerado un “récord” al interior del club.

El proceso de renovación finalizará el miércoles 21 de enero, cuando ya se abren los abonos a todos los hinchas en general, los cuales tendrán un valor de 200.000 pesos para galería. De esta manera, el Romántico Viajero asegura una importante presencia de hinchas en sus duelos como local.

El pagar esta “membresía” solo da el derecho a ingresar a los partidos de Universidad de Chile por la Liga de Primera, mientras los boletos de Copa Chile y Copa de la Liga se deberán comprar aparte. Los Azules además arrastran cinco partidos de sanción en duelos internacionales, por lo que los seguidores no podrán asistir a la Copa Sudamericana en esa cantidad de partidos.