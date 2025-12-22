Siguen los mazazos para la hinchada de O’Higgins. Es que lejos de tener una Feliz Navidad, en Rancagua siguen haciendo noticia por las salidas, siendo la reciente la de Francisco Meneghini.

El club administrado por Matías Ahumada y tres dueños más desde el extranjero avisó que Paqui no aceptó la oferta de renovación. Por ello, ya están de cabeza buscando al reemplazante.

Pero no sería la única salida de la semana desde el Capo de Provincia, ya que con el adiós del DT, otros pilares del equipo clasificado a Copa Libertadores pusieron su continuidad en duda.

Crack de O’Higgins con pie y media fuera del club

Desde Rancagua avisaron que Matías Lugo, volante de contención que la rompió este año con su nivel, está lejos de abrochar su renovación. Por eso, el argentino seguiría los pasos de Moisés González y está cerca de decir adiós.

Lugo y su campañón en Rancagua /Photosport

“O’Higgins no haría uso de la opción de compra de Matías Lugo. Información en proceso de confirmación”, reveló el periodista rancagüino Nicolás Cortés, siempre con ojos en el Monasterio Celestes.

Lugo fue habitual titular en el Capo y se transformó en el jugador más querido por la hinchada. Su incanzable despliegue físico lo hizo un pilar del equipo, anotando hasta un golazo en el triunfo 3-1 vs Limache.

Con ese panorama, O’Higgins sigue sumando salidas tras la partida del defensa Moisés González a U de Concepción. A él se le suman el DT Meneghini y las casi listas partidas de Maxi Romero y Juan Ignacio Díaz.