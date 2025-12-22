Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

No solo Meneghini: figura y querido jugador de O’Higgins a una firma de decir adiós

Mientras siguen sin confirmar refuerzos, en el Capo de Provincia apuntan a otra dolorosa salida del club.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins sigue sin refuerzos.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins sigue sin refuerzos.

Siguen los mazazos para la hinchada de O’Higgins. Es que lejos de tener una Feliz Navidad, en Rancagua siguen haciendo noticia por las salidas, siendo la reciente la de Francisco Meneghini.

El club administrado por Matías Ahumada y tres dueños más desde el extranjero avisó que Paqui no aceptó la oferta de renovación. Por ello, ya están de cabeza buscando al reemplazante.

Pero no sería la única salida de la semana desde el Capo de Provincia, ya que con el adiós del DT, otros pilares del equipo clasificado a Copa Libertadores pusieron su continuidad en duda.

Crack de O’Higgins con pie y media fuera del club

Desde Rancagua avisaron que Matías Lugo, volante de contención que la rompió este año con su nivel, está lejos de abrochar su renovación. Por eso, el argentino seguiría los pasos de Moisés González y está cerca de decir adiós.

Lugo y su campañón en Rancagua /Photosport

Lugo y su campañón en Rancagua /Photosport

“O’Higgins no haría uso de la opción de compra de Matías Lugo. Información en proceso de confirmación”, reveló el periodista rancagüino Nicolás Cortés, siempre con ojos en el Monasterio Celestes.

Publicidad

Lugo fue habitual titular en el Capo y se transformó en el jugador más querido por la hinchada. Su incanzable despliegue físico lo hizo un pilar del equipo, anotando hasta un golazo en el triunfo 3-1 vs Limache.

Mercado de fichajes: Moisés González no va a U. Católica y firma en U. de Concepción

ver también

Mercado de fichajes: Moisés González no va a U. Católica y firma en U. de Concepción

Con ese panorama, O’Higgins sigue sumando salidas tras la partida del defensa Moisés González a U de Concepción. A él se le suman el DT Meneghini y las casi listas partidas de Maxi Romero y Juan Ignacio Díaz.

Lee también
Moisés González deja pagando a la UC y firma en otro club chileno
Universidad Católica

Moisés González deja pagando a la UC y firma en otro club chileno

¿Cuánta plata da Conmebol a los chilenos por jugar la Libertadores?
Copa Libertadores

¿Cuánta plata da Conmebol a los chilenos por jugar la Libertadores?

"15 años juntos": fichaje que se pelean Colo Colo y la UC deja su club
Mercado de fichajes 2026

"15 años juntos": fichaje que se pelean Colo Colo y la UC deja su club

"Entregaron los departamentos": alertan a O'Higgins y la U por Paqui
Mercado de fichajes 2026

"Entregaron los departamentos": alertan a O'Higgins y la U por Paqui

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo