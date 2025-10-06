Chile vive un momento de muchas definiciones, donde se debe pensar en el nuevo proyecto para volver a una Copa del Mundo. Arturo Vidal fue claro en que se debe incluir a la Generación Dorada.

Luego del fracaso de la era de Ricardo Gareca, la selección chilena finalizó las Eliminatorias con Nicolás Córdova como entrenador interino. Este decidió descartar al grupo de jugadores que ganaron las Copa América de 2015 y 2016.

La petición de Arturo Vidal

Uno de los pocos históricos que va quedando en activo de la Generación Dorada es Arturo Vidal. El King siempre ha intentado mantenerse vigente para estar en la selección chilena. Incluso, criticó duramente a Gareca cuando este no lo consideró. Incluso ahora, se niega a dar un paso al costado.

“Yo sigo jugando al fútbol. El día que juegue fútbol voy a estar preparado para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea“, indicó en TNT Sports. Además, cuestionó el trabajo de Nicolás Córdova tanto en la adulta como en La Roja Sub 20.

“No me gusta. No está preparado para una selección de un país (…) No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”, explicó Vidal sobre lo realizado por Chile Sub 20 en la actual Copa del Mundo que se juega en el país.

Arturo Vidal no ha tenido una buena temporada en Colo Colo.

En momentos donde mucho se habla de lo que será el nuevo proceso para el Mundial de 2030, Arturo Vidal pidió no dejar de lado a la Generación Dorada. El King indicó que los ex jugadores de La Roja deberían trabajar en este ciclo para ayudar a la selección.

“Lo indicado sería tener un nexo entre ex futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, pero en Chile es difícil“, cerró Vidal. Claudio Bravo, Jean Beausejour, Matías Fernández, entre otros, son algunos de los ilustres que ya están retirados y que podrían aportar desde un rol como directivos.