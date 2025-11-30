La pelea por escapar del descenso está en su etapa más compleja a falta de dos jornadas para el final de la Liga de Primera 2025. Y es que tanto Unión Española como Deportes Iquique están a detalles del abismo, necesitando casi de un milagro para quedarse en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Lamentablemente para ambos clubes los resultados de la última fecha del torneo fueron terribles. Los hispanos perdieron por 1-0 ante Deportes Limache, resultado que fue un duro golpe para los dragones celestes a pesar de su gran triunfo sobre Cobresal.

Ambos elencos tienen 21 puntos, cuatro menos que Limache a falta de dos partidos para terminar el torneo. Por lo mismo, la realidad para Unión e Iquique es desoladora: dependiendo los resultados, pueden bajar en esta jornada.

Los resultados con que Unión Española y Deportes Iquique se salvan del descenso

Todo se definirá hoy domingo 30 de noviembre, cuando a partir las 18:00 horas se jueguen tres partidos en paralelo que podrían definir todo en la parte baja de la tabla de posiciones.

A la misma hora Unión Española enfrentará a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, mientras que Deportes Iquique visitará a Everton en el Estadio Sausalito. Por último, Deportes Limache será foráneo ante La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

Unión Española y Deportes Iquique deben ganar en esta fecha y esperar que Limache tropiece. | Foto: Photosport.

Acá lo que Unión e Iquique necesitan es una mano de La Calera ante Limache, ya que si los Tomateros ganan sacarán una ventaja inalcanzable. Tanto el empate como un triunfo cementero le sirve a ambos, aunque ojo, ellos también deben poner de su parte.

Hispanos y Dragones Celestes deben ganar sus respectivos partidos ante O’Higgins y Everton. Si se da este escenario, tendríamos una fecha 30 del terror en una semana más con Iquique y Unión igualados en 24 puntos, mientras que Limache los superaría por apenas una unidad con 25. Y ojo con los viñamarinos, que tendrían apenas 26 unidades todavía muy comprometido.