La lucha por escapar del descenso está en su etapa más dramática a falta de dos fechas para el término de la Liga de Primera 2025. Tanto Unión Española como Deportes Iquique están con el agua hasta el cuello, necesitando casi de un milagro para mantener la categoría.

Y es que los resultados para ambos elencos en la fecha pasada fueron realmente brutales. Los hispanos cayeron por 1-0 ante Deportes Limache, resultado fue un duro mazazo para los dragones celestes a pesar de su buena victoria sobre Cobresal.

Tanto Unión Española como Iquique tiene 21 puntos, cuatro menos que Limache a falta de dos partidos para bajar el telón de esta temporada 2025. Por lo mismo, la posibilidad de que ambos se vayan a la B este fin de semana está latente.

Los resultados en la fecha 29 que manda a Iquique y Unión Española a la B

Todo se definirá este sábado 29 de noviembre, cuando desde las 18:00 horas se jueguen tres partidos en paralelo que podrían definir todo en la parte baja.

Unión Española recibirá a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, mientras que Deportes Iquique visitará a Everton en el Estadio Sausalito. Por último, Deportes Limache visitará a La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

La ecuación es bastante simple: Si Limache vence a La Calera como visitante sellará el descenso de Unión Española e Iquique. Con el triunfo los Tomateros sacarán una ventaja imposible de alcanzar para la última fecha del torneo.

Unión Española y Deportes Iquique deben ganar este sábado para mantenerse con opciones de salvarse del descenso. | Foto: Photosport.

Con esto dicho, tanto hispanos como dragones celestes se aferran a un milagro para mantener la categoría. Para eso ambos deben ganar sus respectivos partidos y esperar que Limache enrede puntos (ojalá perder) en su visita a los cementeros.

Si se da este escenario podríamos llegar a la última fecha conhispanos u dragones celestes igualados en 24 puntos, mientras que Limache los superaría por apenas una unidad con 25. Y ojo con Everton, que tendría apenas 26 unidades todavía muy comprometido.

