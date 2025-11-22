Si Deportes Iquique sigue con chances de evitar el descenso directo en la Liga de Primera 2025 en gran parte se debe a Álvaro Ramos. Los Dragones Celestes estaban obligados a vencer a Cobresal en el estadio Tierra de Campeones. Y lo hicieron después de estar en desventaja.

Todo fue gracias a un doblete del Chancho Ramos, que superó la barrera de las 100 conquistas con el cuadro tarapaqueño. “Un partido muy duro, teníamos que ganar sí o sí para seguir con vida y lo pudimos lograr. Estoy feliz por conseguir 100 goles, pero lo más importante es que ganamos”, aseguró el atacante.

De hecho, llegó a 101 anotaciones con el conjunto iquiqueño del que es hincha fanático. “Vivir esto con el equipo de mis amores es muy lindo, se lo podré contar a mi hija, que va creciendo y le voy a contar todo esto que viví en el fútbol. Seguramente está feliz con el triunfo”, manifestó el Chancho en la zona mixta del estadio Tierra de Campeones.

Así celebró Álvaro Ramos uno de sus dos goles al cuadro Minero. (Alex Diaz/Photosport).

De todas formas, el equipo dirigido interinamente por Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos sigue en descenso directo con la Primera B como una amenaza real. Al certamen liguero chileno le quedan sólo dos jornadas, que para el elenco nortino serán de una importancia vital.

ver también Unión Española se niega a ponerse el pijama de palo: “No está definido y vamos a luchar hasta el final”

Álvaro Ramos motiva a Iquique para zafar del descenso: “No es tarde, estamos con vida”

Para Álvaro Ramos, las dos jornadas que Deportes Iquique debe afrontar para escaparle al descenso directo se vislumbran con mucha confianza. El oriundo de Alto Hospicio llegó a nueve conquistas en la Liga de Primera 2025, aunque los desafíos venideros no son nada fáciles.

Publicidad

Publicidad

Los Dragones Celestes visitarán a Everton de Viña del Mar en la penúltima jornada y cerrarán frente a la Universidad de Chile en casa. “Estamos dándolo todo, sabemos que no es tarde”, expuso Ramos, quien en su trayectoria registra pasos por los Ruleteros, la Universidad Católica y el León de México.

Álvaro Ramos ante Matías Zaldivia en la visita de Iquique a la U, que debe viajar al norte en la última fecha. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Pudimos levantar la cabeza y estamos ahí. Todavía estamos con vida”, fue el toque de motivación que el Chanchito Ramos les mandó a sus compañeros. Con 33 años, el ariete formado en las divisiones menores de los Dragones Celestes todavía tiene fuerza para seguir en la pelea.

Publicidad

Publicidad

ver también Salió campeón en Colo Colo, es recordado con amor en la U y pretende ser la salvación de Deportes Iquique

Revisa el compacto del triunfo de Iquique ante Cobresal en la fecha 28

Así quedó Deportes Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes Iquique sigue como colista de la tabla en la Liga de Primera 2025 al cabo de 28 fechas, pero alcanzó los 21 puntos que suma Unión Española.

Publicidad