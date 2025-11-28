Es tendencia:
Colo Colo

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Cobresal EN VIVO por Liga de Primera

El cuadro albo se enfrentará a los Mineros por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo vs. Cobresal, juegan por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo vs. Cobresal, juegan por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Colo Colo fue superior a Unión La Calera y golearon por 4-1 con Lucas Cepeda que abrió el marcador en el minuto 8′, seguido de Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (25′) y Salomón Rodríguez (85′).

Con este triunfo, el Cacique consigue una racha de tres victorias seguidas y busca mantener el buen rendimiento en las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional, donde su próximo rival por la fecha 29 será Cobresalque será local en el Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. Cobresal: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Cobresal juegan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

