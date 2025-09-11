Perú define este sábado a su campeón de Red Bull Batalla

La Final Internacional de Red Bull Batalla en Chile ya tiene a sus primeros tres clasificados, y ahora, la temporada sigue en busca del mejor freestyler en sus tierras. En el continente europeo, Bnet se coronó bicampeón de la Final Nacional de España en Barcelona, hito que sucedió después de su esperado regreso a la escena del freestyle. En el país vecino, el argentino Larrix venció a sus contendientes en Buenos Aires, y llegará a la Final Internacional para representar a su país.

Actualmente, se vive gran expectación por saber quién llevará el título de Campeón Nacional 2025 en Perú, ya que será quien se enfrente junto a Teorema, Bnet y Larrix, entre otras figuras de la escena internacional que serán anunciadas dentro de las próximas semanas.

Katacrist, el vigente campeón, Scraps, Blackcode y Lemafais ya aseguraron su puesto el año pasado, y serán parte de quienes disputarán la corona nacional peruana con los clasificados para la Inter en Chile. A ellos se les sumarán los ganadores de las regionales de julio, entre los que están Kekroos, JC Snake, y otros destacados freestylers que lucharán por su puesto en la Final Internacional Red Bull Batalla Chile 2026.

Desde Chile, a Teorema se sumará El Menor, quien consiguió el tercer lugar en la Final Internacional de España 2024. Grandes representantes que tienen reconocimiento mundial por su trayectoria.

CLASIFICADOS A LA INTERNACIONAL

Campeón Internacional 2024 → Chuty

Campeón Internacional 2024 → Gazir

Tercer lugar 2024 → El Menor

Final Nacional Chile → Teorema

Final Nacional España → Bnet

Final Nacional Argentina →Larrix