Blazzt se suma como jurado a Red Bull Batalla 20 años en Argentina

En un evento que sólo sucede una vez, el próximo 29 de noviembre lo mejor de la escena del freestyle de habla hispana se reunirá en Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina, donde la próxima generación de MCs junto a leyendas del freestyle serán los protagonistas de Red Bull Batalla: Nueva Historia, el evento que conmemora los 20 años de RB en el territorio mundial de freestyle.

Recientemente, se anunció quienes conformarán el panel de jurados en esta histórica ocasión: El B, Dtoke, Jayco, Kim y Blazzt, serán los encargados de hacer justicia. Este último, reconocido evaluador chileno que ha participado en múltiples batallas internacionales y nacionales.

Blazzt, el único chileno confirmado de momento, comentó que: “Espero que el evento sea un viaje por el tiempo que atraiga a públicos nuevos y haga volver a público que quizás ya no estaba tan conectado con la escena de las batallas, de mi participación como siempre espero ser lo más objetivo posible y estar a la altura”.

“Creo que han sido 20 años en los cuales hemos visto prácticamente de todo, freestylers más ligados a lo deportivo, a lo artístico, etc (…) El freestyle en habla hispana ha tenido sin duda alguna un progreso persistente y variado al pasar desde estilos más clásicos como los chistes o los punchliners de pareados hasta las métricas y los juegos de palabras. El límite es el cielo”, senteció.

MC’S CONFIRMADOS