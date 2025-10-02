La planificación del 2026 en Colo Colo está tomando forma. Si bien todavía falta bastante para bajar el telón de este discreto año, donde aun resta abrochar las clasificación a una copa internacional, lo cierto es que los albos ya están tirando líneas pensando en el futuro.

Por lo mismo en las últimas horas ya transcendió el listado de los primeros “cortados” por Fernando Ortiz para la próxima temporada. Hablamos de varios titulares en este 2025 que, por rendimiento, no han hecho méritos para continuar.

Se trata de Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alexander Oroz. Los cuatro terminan contrato en diciembre y lo más probable es que no renueven, alivianando de paso bastante el gasto salarial, sobre todo por los tres primeros en la lista.

Los millones que Colo Colo se ahorra con los cortados

Sacando cuentas, los albos se ahorrarán más de 100 millones de pesos mensuales con las partidas de Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Emiliano Amor.

El que más recibe cada 30 días en este grupo es Vegas, quien gana 50 millones de pesos chilenos. Más atrás está el Huaso con 35, mientras que Amor recibe 30 millones.

Sebastián Vegas es uno de los sueldos más altos en el actual plantel de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Así las cosas, hablamos de unos 115 millones de pesos que el Cacique se ahorrará todos los meses, una cifra para nada despreciable si consideramos que lo más seguro es que los albos no recibirán los jugosos ingresos de la Conmebol por jugar la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío de los albos será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.