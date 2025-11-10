Es tendencia:
Chuty es el último MC confirmado para Red Bull Batalla: Nueva Historia

Los competidores de Red Bull Batalla: Nueva Historia quedó cerrado con la confirmación de Chuty, bicampeón Internacional de Batalla.

Por Felipe Kaponi

Chuty completa el plantel de Nueva Historia
© Red Bull BatallaChuty completa el plantel de Nueva Historia

Quedan dos semanas para el evento más esperados de la escena del freestyle hispanohablante, una competencia que reunirá a 16 MC’s de diferentes nacionalidades y generaciones. Un hito que ocurrirá en la celebración de los 20 años de historia de Red Bull Batalla este próximo 29 de noviembre en calles de Tecnópolis, Buenos Aires.

Entre los representantes internacionales, se acaban de anunciar dos nombres potentes de la escena esta semana: Chuty y Sophia. Chuty, por su lado, ha sido parte de la historia de Red Bull desde hace más de 10 años y actualmente tiene el título de bicampeonato nacional. La argentina es parte de la nueva generación del freestyle y ha llamado la atención por sus rimas afiladas en cada enfrentamiento.

El formato de Red Bull Batalla: Nueva Historia, distribuirá a sus participantes en 4 grupos, donde representarán las diferentes eras de campeones históricos y de las futuras promesas. Cada grupo se enfrentarán entre sí en una primera ronda de batalla para definir quién representará a cada grupo. Luego, se cruzarán en un cara a cara histórico.

LOS GRUPOS

Campeones 2019-2024
Bnet (España)
Gazir (España)
Rapder (México)
Chuty (España)
Campeones 2014-2017
Aczino (México)
Skone (España)
Invert (España)
Arkano (España)
Campeones 2005-2009
Noult (España)
Frescolate (Argentina)
Link One (Puerto Rico)
Hadrián (México)
Promesas
Fat N (Colombia)
Azuky (México)
Exe (Argentina)
Sophia (Argentina)

A pesar de no tener MC’s chilenos en la competencia, tendremos presencial nacional en el jurado, hosteo y en las tornas. Esto porque están confirmadas las participaciones de Blazzt, Seo2 y DJ Atenea, quienes calentarán motores para lo que será la Final Internacional en el Movistar Arena en abril del 2026.

