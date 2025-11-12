Buenos Aires será la sede de la celebración de los 20 años de Red Bull Batalla con la realización del evento Nueva Historia el 29 de noviembre en Tecnópolis. Una competencia con el pasado y futuro del freestyle y que contará con presencia chilena, pero no entre los MC’s.

Tres son los talentos de nuestro país que llegarán a Argentina para ser parte de la fiesta de la madre de todas las batallas. Host, juez y DJ, son las funciones que tendrán en el escenario Seo2, Blazzt y DJ Atenea.

Cinco serán los jurados que van a definir al gran campeón de Nueva Historia y la terna está compuesta por Dtoke (Argentina), El B (Cuba), Kim (Venezuela), Jayco (República Dominicana) y Blazzt (Chile).

Mientras que en las tornas, por primera vez en la historia tendremos a cinco legendarios DJ’s. Los que pondrán los ritmos a lo largo del evento son Sonicko (México), Stuart (Argentina), Zone (Argentina), Verse (España) y Atenea (Chile).

Por último, Nueva Historia tendrá a tres hosts para animar la mítica jornada en Buenos Aires, Argentina. Estos son Queen Mary (España), Serko Fu (México) y Seo2 (Chile).

LOS 16 MC’s

Frescolate (Argentina)

Exe (Argentina)

Fat N (Colombia)

Bnet (España)

Aczino (México)

Arkano (España)

Rapder (México)

Noult (España)

Skone (España)

Invert (España)

Azuky (México)

Hadrian (México)

Link One (Puerto Rico)

Gazir (España)

Sophia (Argentina)

Chuty (España)

