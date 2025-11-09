La U de Chile tiene un duelo clave este domingo antes de una verdadera “final”. En la próxima fecha, el Romántico Viajero deberá viajar a Rancagua para visitar a O’Higgins, rival directo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Los Celestes hoy están asegurando el Chile 3 con 50 puntos y un partido más. Si el Bulla logra superar a Deportes Limache esta tarde quedará a 48, a tan sólo dos unidades y con tres en juego en su cara a cara una vez se reinicie el torneo.

Muchos esperarían que esto los dueños de casa lo usen a favor y no permitan ingresar hinchas visitantes. Sin embargo y en una movida inesperada, la dirigencia se la juega para que puedan estar presentes.

O’Higgins se la juega y busca recibir hinchas de la U para la “final” por el Chile 2

En O’Higgins no están ni ahí con quitarle espectáculo al fútbol y apuestan por algo que se agradece por estos días. Los Celestes quieren recibir al público de la U en la “final” por el Chile 3 rumbo a Copa Libertadores 2026, según revelaron en las últimas horas.

O’Higgins quiere recibir a los hinchas de la U, pero no está todo decidido. Foto: Photosport.

Radio ADN destapó que desde la dirigencia de los rancagüinos han solicitado a las autoridades tener hinchada visitante. “La directiva de O’Higgins solicitará a la Delegación Presidencial de la región poder recibir hinchas azules en el estadio Codelco El Teniente“, señalaron.

La situación no deja de llamar la atención, ya que más allá de la ventaja deportiva que puede significar jugar sólo con hinchas locales, el club apuesta por el espectáculo. Eso sí, con una idea que todavía debe recibir el visto bueno tanto del Gobierno como de Carabineros.

De concretarse, sería el retorno del público de la U al Estadio El Teniente de Rancagua. Desde el 2022 que la hinchada azul no puede estar en el recinto por incidentes.

Ambos clubes ruegan para que el contexto les permita soñar incluso con un premio mayor si se cae Universidad Católica. Los Cruzados están asegurando el Chile 2 por ahora pero sin poder relajarse, ya que alcanzan los 51, sólo una unidad de distancia.

La U por ahora está enfocada en poder sumar de a tres ante Deportes Limache y así llegar en mejores condiciones a visitar a O’Higgins, que le ganó a Ñublense este sábado. El Romántico Viajero no bajará los brazos para alcanzar un premio de consuelo en un año que no terminó como esperaban.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Antes del partido con O’Higgins, la U debe superar un duro desafío si quiere seguir peleando el Chile 2. Este domingo 9 de noviembre desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe al necesitado Deportes Limache en el Estadio Santa Laura.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

