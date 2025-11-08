No solo a la UC: El ‘guiño’ de Esteban Pavez a la U. de Chile que pocos recuerdan

Una ola de críticas ha despertado en redes sociales Esteban Pavez tras sus recientes elogios a Universidad Católica. El capitán de Colo Colo fue el nuevo invitado del podcast del Sifup y generó gran polémica al referirse a la UC como “la institución más grande del país”.

Lejos de retractarse, Pavez posteriormente reafirmaría sus palabras, aunque matizó destacando al Cacique: “Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo” , frase que, de todas formas, no logró calmar a la hinchada alba.

Especialmente entre los fanáticos más acérrimos, que no tomaron bien lo que consideraron un “ninguneo” a su club. Lo cierto es que no es la primera vez que Pavez sorprende por su honestidad, ya que en distintas ocasiones ha elogiado a los rivales del Cacique, la diferencia es que estas declaraciones llegan justo en un momento de notorio distanciamiento con la hinchada popular.

La vez que reconoció ser hincha de Cobreloa e ir a ver a la U al estadio:

En 2014, cuando Pavez destacaba en Colo Colo y era considerado uno de los jugadores con proyección internacional, fue entrevistado por El Mercurio, donde confesó haber sido hincha de Cobreloa y que, además, iba al estadio a ver a la U.

“Cuando chico era de Cobreloa por mis papás. Luego iba al estadio a ver a la U por la pareja de mi mamá. Hasta los 18 años no tenía un equipo definido , me gustaba jugar nada más”, señaló en una nota publicada el 14 de septiembre de aquel 2014.

Pavez reconoció el 2014 ir a ver a la U. de Chile al estadio durante su juventud. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En aquella entrevista, el mediocampista fue más allá, al no cerrarse a una futura llegada a la U: “Sinceramente, no le cierro la puerta a nadie, porque al final esto es un trabajo (…) pero en Colo Colo soy feliz y es mi vida actualmente. Pero no podría decir que no”.