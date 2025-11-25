Es tendencia:
Universidad de Chile

Campeón con el Chuncho arma polémica por la casa: “U de Chile ganaría más si el Estadio Nacional…”

El Coreano aseguró que la U ganaría muchos más partidos si el Estadio Nacional no tuviese la pista atlética, lo que reabre la necesidad de los azules por tener un estadio propio como Colo Colo y la UC.

Por Diego Jeria

Franz Schultz y nueva contingencia por el estadio de la U por "culpa" del Nacional.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFranz Schultz y nueva contingencia por el estadio de la U por "culpa" del Nacional.

En medio del escándalo de Michael Clark en Azul Azul, tras el mazazo al directivo desde la CMF por chanchullos económicos, la concesionaria mantiene la misma deuda histórica que ha pesado sobre Universidad de Chile: el estadio propio.

Y sabrá la importancia la Católica, que por años debió ceder su localía en San Carlos de Apoquindo contra la U y Colo Colo. Incluso, la vuelta a casa tras la inauguración del nuevo estadio Claro Arena significó un alza en el reciente rendimiento cruzado.

Por su parte, Colo Colo formó una racha que duró décadas frente a la misma Universidad de Chile en el estadio Monumental. El Cacique se hizo fuerte de local con el público “encima de la cancha” y lo transformó en hegemonía.

Así las cosas, un ex jugador de la U y campeón con los azules el Clausura 2017 dejó sobre la mesa una hipótesis que hace más urgente que el Chuncho se ponga las pilas con la casa propia.

Schultz y el caso estadio en la U

Según Franz Schultz, que jugó dos años en los azules, el Estadio Nacional podría haber mermado la competitividad de la U, específicamente por la pista de rekortán que aleja al público del terreno de juego, liberando en cierta forma de la presión a los rivales, más aún cuando son equipos fuertes y archirrivales como Colo Colo o la UC.

Sostiene que la U ganaría mucho más si tuviera su estadio “reja-cancha” o el Nacional no tuviese la pista atlética.

Si el Estadio Nacional fuera sin pista de atletismo, la U ganaría más partidos por la presión de la barra. La barra de la U es hermosa”, dijo el Coreano en conversación con el streamer José La Orga junto a los elogios al hincha azul.

La última vez que la U estuvo cerca de construir su estadio fue tras la obtención de la Copa Sudamericana 2011, con las arcas llenas de premios y el dinero de la venta de Eduardo Vargas a Napoli. Sin embargo la idea no prosperó y los azules terminaron gastando el fondo.

Desde entonces el sueño azul a transitado entre rumores sobre posibles ubicaciones para edificar un estadio, plan que siempre se termina diluyendo por la dificultad de encontrar un terreno sin la resistencia del municipio y/o habitantes del sector. Más los dineros necesarios, claro.

