Lo que parecía ser la opción más segura para la banca de Colo Colo se ha ido enfriando con el correr de las horas. Y es que el nombre de Gustavo Quinteros de a poco se está alejando del Cacique luego de unos primeros acercamientos que prometían bastante.

No es causal que durante este miércoles se han ido conociendo más nombres como posibles reemplazantes de Jorge Almirón en el Estadio Monumental, dejando a Quinteros como uno más de una amplia gama de opciones.

Sin embargo, esto no es casual en el Cacique, ya que se supo de una petición del santafesino que cayó bastante mal en la dirigencia de Blanco y Negro a la hora de negociar.

La petición de Quinteros que lo aleja de Colo Colo

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, Quinteros pidió un par de cláusulas en su contrato que no gustaron del todo. Una era el poder marcharse si llegaba una oferta de alguna selección, algo que hace tiempo el santafesino está persiguiendo.

Hasta ahí todo bien, ya que es algo que se ve bastante en el fútbol. Sin embargo, fue en la segunda cláusula donde los albos pusieron el freno de mano, ya que el ex Gremio y Vélez pidió una estipulación similar, pero ahora si es que algún equipo importante del continente venía a buscarlo.

Esto va en directa línea con lo que Quinteros declaró hace unos días en TyC Sports, donde afirmó que me gustaría esperar algo interesante del futbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina (…) Sería bueno (dirigir a un equipo grande en Argentina), pero hoy por hoy estoy tranquilo de vacaciones”.

Cabe recordar que el santafesino sonó hace un tiempo bastante fuerte en Boca Juniors, elenco que optó por el veterano Miguel Ángel Russo. Por lo mismo, el candidato a la banca alba miraría con cierta atención la posibilidad de dejar a Colo Colo tirado si el Xeneize otra vez lo tiene en carpeta.

El rendimiento de Gustavo Quinteros en Colo Colo

El DT dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 partidos el Cacique, donde logró 79 triunfos, 42 empates y tuvo 33 caídas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con los albos Quinteros ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.

