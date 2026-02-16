No es uno, sino que son varios los jugadores chilenos que se atrevieron a cruzar la Cordillera en busca de un subsecuente salto al Viejo Continente. El fútbol argentino parece ser la plataforma y muchos intentan sacarle el brillo.

Hubo uno que anduvo cerca, del lado oriental del Río de La Plata, pero que finalmente lo consiguió. Tras una temporada en Peñarol, Brayan Cortés consiguió recalar en Argentinos Juniors, club que podría clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ya van seis partidos en los que Brayan Cortés ha sido titular en Argentinos Juniors, siendo cinco del torneo local. En total ha dejado cuatro veces su valla invicta y le han encajado tres goles. Buena estadística.

Alaban a Brayan Cortés

Es un reconocido periodista en Argentina y en parte de Sudamérica. Juan José Buscalia se desempeña, actualmente, como uno de los rostros de DirecTV Sports. El comunicador trasandino tiene mucho que decir sobre Brayan Cortés y su desempeño en el Bicho. Sobre ello habló en exclusiva con RedGol.

“Anda bien Brayan Cortés. Se nota que es arquero de equipo grande, porque ataja en partidos difíciles. El otro día, Argentinos le ganó a River y fueron superiores. Pero cuando River llegó, Cortés estuvo muy atento y respondió bien, sólido, concentrado, atento”, empezó señalando el periodista trasandino.

“Eso es ser un arquero de equipo grande. Cuando el rival te llega poco y tienes un arquero confiable, te da un salto de calidad. Va a ser un año de desafío para Argentinos Juniors, porque juegan Libertadores, donde Cortés se podrá mostrar”, concluyó Juan José Buscalia, que está maravillado con Brayan Cortés.

Brayan Cortés es clave en Argentinos Juniors

