Brayan Cortés llegó a Argentinos Juniors para adueñarse de su portería. El Indio ha sido una de las piezas claves del Bicho y la noche de este jueves celebró nada menos que ante River Plate, aunque estuvo a nada de mandarse un condoro de aquellos.

El ex guardameta de Colo Colo llegó al elenco trasandino y no ha soltado la titularidad. Frente al Millonario el chileno otra vez estuvo desde el arranque pero pese a que su equipo se impuso por 1 a 0, casi protagoniza un verdadero papelón.

En pleno encuentro, el norteño decidió salir a cortar un balón que parecía no hacerle daño a nadie. No obstante, se equivocó para dejarle el empate servido al gigante argentino.

Brayan Cortés por poco condena a Argentinos Juniors ante River Plate

La aventura de Brayan Cortés en el fútbol trasandino ha sumado un nuevo capítulo la noche de este jueves. El Indio y Argentinos Juniors vencieron por la cuenta mínima a River Plate, aunque por poco las cosas terminan en empate.

Brayan Cortés tuvo una jugada que le pudo costar muy caro a Argentinos Juniors contra River Plate. Foto: Argentinos Juniors.

El portero fue titular una vez más y miró desde dentro de la cancha cómo su equipo pasaba adelante en el marcador. Fue en los 35′ que Hernán López Muñoz puso el 1 a 0 que, a la larga, les terminó dando la victoria.

Sin embargo, la historia pudo ser muy distinta luego de lo ocurrido con Brayan Cortés. En pleno partido, el Indio estuvo cerca de regalarle el 1 a 1 a River Plate con un blooper que pudo dar la vuelta al mundo.

En uno de los intentos del Millonario, el balón dio un rebote que parecía indefenso. El portero decidió salir a tomar la pelota para así cuidar su arco, pero quedó corto en la carrera y terminó cazando moscas.

Para su suerte, la definición de Giuliano Galoppo no fue la mejor y todo terminó bien. Eso sí, la jugada de inmediato se viralizó al otro lado de la cordillera, donde no entendieron qué trató de hacer.

Brayan Cortés se salva con lo justo de protagonizar un verdadero papelón en Argentinos Juniors. El Indio sigue dando la pelea en el extranjero, con un rendimiento que llama la atención.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Argentinos Juniors?

Con su actuación ante River Plate, Brayan Cortés llegó a los 6 partidos oficiales disputados con Argentinos Juniors. En ellos ha dejado su arco en cero en 4 ocasiones y ha recibido 3 goles en los 540 minutos que acumula bajo los tres palos.

