El comienzo de la temporada 2026 para Argentinos Juniors es bastante aceptable. En tres jornadas del fútbol trasandino, suma cinco puntos en base a un triunfo y dos empates, sin recibir goles en contra. Esto último, mérito del arquero chileno Brayan Cortés.

Desde su llegada al cuadro de La Paternal, si bien ya sufrió un sonoro fracaso al quedar tempranamente eliminado en Copa Argentina por Midlanden penales, el iquiqueño se apropió totalmente de la portería y es fijo en el esquema del técnico Nicolás Diez.

Pese a las críticas iniciales, los hinchas de Argentinos ya le tomaron aceptación a Cortés, además de ganarse el afecto de más de algún fanático chileno. Tanto es así que se hizo viral un video de apreciación que hizo el club, con un “invitado especial”.

El video viral de Argentinos a Brayan Cortés

Los “bichos” mostraron un compacto con las mejores acciones del iquiqueño durante el encuentro ante Belgrano de Córdoba, donde ganaron por la cuenta mínima, y utilizaron una popular canción del artista urbano nacional Pablo Chill-E, que se llama “Resentia”.

“Tres partidos de liga, tres vallas invictas“, con esta frase Argentinos Juniors destacó el desempeño de Brayan Cortés en el inicio de la temporada. Un video que en TikTok suma más de 122,5 mil visualizaciones, además de 9 mil “likes” y otros 200 comentarios con elogios para el “Indio”.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

Brayan Cortés suma un nuevo compatriota en Argentinos Juniors como el delantero Iván Morales, y ambos esperan ver acción este sábado 7 de febrero, cuando a las 18:00 horas visiten en Avellaneda al Racing de Damián Pizarro, por la jornada 3 del Grupo B en el Apertura 2026 trasandino.

Así está el equipo del iquiqueño en la Tabla de Posiciones