Colo Colo llega sin margen de error al duelo ante Everton. La derrota frente a Limache obliga a Fernando Ortiz a mover todas las piezas para comenzar el repunte en la Liga de Primera. Tras el duro golpe sufrido en el arranque de temporada, el técnico prepara una formación con cambios profundos. Incluyendo una apuesta ofensiva inédita para ir con todo por el triunfo.

La presión sobre el entrenador es máxima, luego de un resultado que lo dejó muy cuestionado y con el puesto en riesgo. Por lo mismo, el DT no solo modificó nombres, sino también el esquema. Sin embargo, con la duda entre un 4-4-2 o un 3-5-2 según los movimientos dentro de la cancha.

Cambio que Ortiz abordó en la previa y recalcó que pone todas sus fichas para lograr cortar la mala racha que arrastra desde el 2025. “Ambos están a disposición, tanto Maxi como Javi son jugadores de primer nivel y si están dentro del campo lo harán de la mejor manera para el equipo”, enfatizó el “Tano” ilusionado con la dupla de ataque del Cacique.

Ahora en defensa aparecen novedades importantes como el ingreso de los laterales Ulloa y Rojas por Wiemberg y Fernández. Mientras que en el mediocampo la posición de Arturo Vidal podría variar incluso hasta retrasarse a la última línea, liberando a Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino para asumir mayor protagonismo creativo.

Pero la gran sorpresa está en ataque. Ortiz decidió dejar fuera a Leandro Hernández y Francisco Marchant para apostar por una dupla ofensiva que no había sido titular hasta ahora. Esto buscando mayor peso en el área rival.

Romero y Correa buscarán hacer goles

Romero y Correa, la apuesta del Cacique

Lo que más ilusiona a los hinchas es que Fernando Ortiz se inclina por un doble 9 con Maximiliano Romero y Javier Correa como referencias ofensivas. Fórmula pensada para asegurar presencia constante en zona de gol y romper la sequía que arrastra el equipo.

Así, Colo Colo se juega más que un partido ante Everton y también pone a prueba una idea que ya mostró señales en la pretemporada. En el amistoso ante Alianza Lima, el Cacique utilizó el doble 9 y la fórmula dio resultado, ya que Javier Correa marcó tras un centro atrás luego de que Maximiliano Romero arrastrara la marca, una jugada que ahora ilusiona con repetir en la competencia oficial.

La oncena definida mantiene a Fernando de Paul en el arco y suma cambios en defensa y mediocampo, configurando una alineación diseñada para recuperar confianza y volver a sumar de a tres en la Liga de Primera. De lo contrario, la permanencia de Ortiz se pondrá cuesta arriba una vez más. Incluso podría costarle el cargo antes del Superclásico ante la U.

