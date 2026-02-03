Es tendencia:
Fútbol internacional

Brayan Cortés se manda gran atajada en el último minuto y tiene valla invicta en Argentina

El arquero de Argentinos Juniors apareció en el final del encuentro ante Belgrano para salvar a su escuadra.

Por Felipe Escobillana

Brayan Cortés fue clave en Argentinos Juniors
Brayan Cortés fue clave en Argentinos Juniors

Brayan Cortés nuevamente fue figura en Argentinos Juniors, esta vez en el encuentro en el que jugaron en La Paternal contra Belgrano de Córdoba.

El encuentro estaba 0-0 cuando pareció que el elenco visitante se llevaba los tres puntos, cuando en el último minuto de partido el volante Santiago Longo quedó frontal al arco.

Sacó un disparo de derecha muy potente, pero el meta chileno demostró toda su calidad para estirarse y poder salvar el invicto del Bicho Colorado luego de tres partidos.

Cortés empezó muy bien su travesía en Argentina

Cortés empezó muy bien su travesía en Argentina

No solamente eso: Cortés se erige como un portero sólido ya que no le han convertido ningún gol en su llegada al fútbol trasandino, poniéndole candado a la portería.

Gran inicio de año de Cortés en Argentinos

Es, junto al joven Santiago Beltrán de River Plate, uno de los dos arqueros que tiene el arco en cero de su escuadra, lo que demuestra su gran inicio de temporada.

El sábado tendrá una prueba de fuego para seguir en esta senda. Deberá visitar a Racing Club en Avellaneda, elenco que perdió sus tres primeros duelos y necesita ganar en el certamen.

En la tabla, Argentinos marcha en la sexta posición del Grupo B (clasifican 8 a playoffs) con 5 puntos, gracias a un triunfo y dos empates 0-0. Primeros en esa zona están River y Tigre, con 7 puntos.

